Київське «Динамо» зіграло внічию в Полтаві

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця нічия ще більше віддалила київську команду від групи лідерів у нинішньому чемпіонаті. Основні події в цьому матчі розгорталися в першому таймі. На 34-й хвилині рахунок відкрив Адіс Яховіч, на 40-й Юнес Беланда зрівняв результат, а на 45-й у ворота столичної команди був призначений пенальті, який реалізував Артем Громов.

У другому таймі кияни доклали максимум зусиль для того щоб виправити ситуацію, але зуміли лише зрівняти рахунок. Вже в доданий арбітром час Лукман Аруна забив другий гол. Таким чином, кияни не дозволили «Ворсклі» випередити себе в турнірній таблиці і зберегли 5-е місце.

Разом з тим, втративши два очки, команда ще більше відстала від групи лідерів. У «Динамо» зараз 18 балів, а «Дніпра» і «Металіста» - по 26. Але «Металіст» в даний момент проводить гру 11-го туру.