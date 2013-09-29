Матч «Металіст» - «Металург» охоронятимуть півтисячі міліціонерів

Понад 500 співробітників міліції охоронятимуть правопорядок під час сьогоднішнього футбольного матчу Прем'єр-ліги в Харкові між командами «Металіст» (Харків) - «Металург» (Запоріжжя).

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, кількість глядачів, які прибудуть на головну спортивну арену міста спостерігати за грою команд, орієнтовно становитиме близько 30 тисяч чоловік.

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До забезпечення громадського порядку залучаються сили міліції громадської безпеки територіальних підрозділів та військової частини внутрішніх військ.

"Всього підтримувати правопорядок будуть близько 500 співробітників міліції та 120 військовослужбовців внутрішніх військ", - зазначили в УЗГ.