Повєткін завершив спаринги напередодні бою з Кличком
Регулярний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA Олександр Повєткін завершив програму спарингових поєдинків у ході підготовки до титульного бою з володарем чемпіонських поясів WBA, IBF і WBO українцем Володимиром Кличком.
Про це заявив агентству "Р-Спорт" тренер російського боксера Олександр Зімін.
Зокрема, Зімін зазначив: "Напередодні ми провели заключний спаринг з двома відомими суперважкоатлетами. Він тривав шість раундів, поділених на два трираундових відрізка. Одним із суперників Олександра справді був польський боксер Маріуш Вах (переможений Кличко за очками у 12-раундовому матчі в листопаді 2012 року), а другим - американець, але його прізвище я називати не буду ".
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Фахівець сказав, що решта тренувань преед поєдинком будуть націлені на підтримку набраної форми. "Також продовжимо роботу над різними тактичними варіантами ведення бою", - додав Зімін.
Зауважимо, що відмова Зіміна називати прізвище спаринг-партнера американця виглядає трохи дивно, адже за фотографіями з тренувального табору Повекіна його легко ідентифікувати - це Малік Скотт.
Як повідомляв УНІАН, поєдинок олімпійського чемпіона-2004, обов'язкового претендента на титул WBA Повєткіна з суперчемпіоном світу WBA, чемпіоном світу IBF і WBO, переможцем Олімпіади-1996 Кличко пройде 5 жовтня в Москві в спортивному комплексі "Олімпійський".
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