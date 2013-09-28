"Дніпро" виграв у центральному матчі туру УПЛ

В Дніпропетровську завершився центральний матч туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-ліги, в якому "Дніпро" обіграв одеський "Чорноморець" з рахунком 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій грі зійшлись друга й третя команди в турнірній таблиці.

"Дніпро" по ходу матчу мав невелику перевагу й виправдав прогнози спеціалістів й букмекерів, які пророкували йому перемогу. На 45-й хвлині рахунок відкрив точним ударом Нікола Калініч, а на 75-й перевагу "Дніпра" подвоїв Євген Коноплянка.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матча "Дніпро" - "Чорноморець".

Як повідомляв УНІАН, в сьогоднішньому донецькому дербі "Металург" - "Шахтар" була зафіксована сенсаційна нічия - 2:2. В третьому матчі дня луганська "Зоря" на своєму полі обіграла луцьку "Волинь" з рахунком 2:0.

Таким чином, "Дніпро" зрівнявся по набраним очкам з лідером турнірної таблиці Прем`єр-ліги харківським "Металістом" - по 36. Щоправда, у харків`ян зіграно на 1 гру менше. У "Чорноморця" й "Шахтаря" по 33 бали.

Тур продовжиться чотирма іграми в неділю, 29 вересня. У програмі дня, серед іншого, матчі за участю "Металіста" та київського "Динамо".