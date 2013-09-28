"Шахтар" не зумів обіграти "Металург" в матчі УПЛ
20:28, 28 вересня 2013Спорт
1890
В донецькому дербі була зафіксована сенсаційна нічия
В Донецьку завершився матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-ліги, в якому місцевий "Металург" зумів зіграти внічию з "Шахтарем" - 2:2.
Цей результат поки що є головною несподіванкою туру.
У ці хвилини також відбувається центральний матч туру "Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Чорноморець" (Одеса). Слідкуйте за грою завдяки онлайн-трансляції УНІАН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter