"Шахтар" не зумів обіграти "Металург" в матчі УПЛ

В Донецьку завершився матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-ліги, в якому місцевий "Металург" зумів зіграти внічию з "Шахтарем" - 2:2.

Цей результат поки що є головною несподіванкою туру.

У ці хвилини також відбувається центральний матч туру "Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Чорноморець" (Одеса). Слідкуйте за грою завдяки онлайн-трансляції УНІАН.