«Донбас» виграв у «Югри» в чемпіонаті КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, суперником українського клубу був колектив, який перебуває на 8-му місці в турнірній таблиці Східного дивізіону.

Гра з «Югрою» стала рівною і дуже напруженою для обох команд. Протягом двох періодів команди не могли закинути шайби.

Доля матчу вирішилася на початку третьої 20 -хвилинки. Рахунок відкрив Кдлей Уїлсон. Максим Якуценя перехопив шайбу на синій лінії свій зони, буквально обкравши захисника, втік по правому борту, увійшов в зону і віддав у центр на Уіслона. Той, у свою чергу, пройшов з шайбою ближче до воріт і кинув повз воротаря.

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А за 7 хвилин вже Максим Якуценя подвоїв перевагу «Донбасу». Він добив шайбу після масованої атаки за участю Євгена Дадонова і Яніса Бартуліс.

Таким чином, тепер на рахунку українського клубу 16 очок в 10 матчах і він займає 6-е місце в турнірній таблиці.

Наступну гру донеччани проведуть 30 вересня на своєму майданчику проти омського «Авангарду».