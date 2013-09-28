Спаринг-партнер Повєткіна: Для Кличка це буде дуже складний бій

Польський суперважкоатлет Маріуш Вах, який у якості спаринг-партнера допомагає Олександру Повєткіну готуватися до бою проти Володимира Кличка, поділився думкою про майбутній поєдинок.

В інтерв'ю російському порталу lifenews.ru Вах, зокрема, зазначив: «Олександр повністю готовий і в психологічному, і у фізичному сенсі. На спарингах він виглядає дуже добре. Для Кличка це буде напевно складний бій, і такого бою у нього вже дуже давно не було. Для Повєткіна добре те, що бій проходитиме на його рідній землі - підтримка дасть йому необхідний допінг і допоможе перемогти».

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Також польський боксер розповів про сильні сторони Повєткіна: «У Олександра дуже агресивний стиль, він не боїться напівдистанцій. Відомо, що у Кличка всього два удари. В арсеналі у Олександра їх набагато більше, у нього є і крос, і хук, і аперкот. Я думаю, що він може просто засипати Кличко. Сила удару у Повєткіна менше, ніж у Кличка, але проте інтенсивність ударів набагато вища. І в якийсь момент Кличко може не витримати. Ті три бої, які програв Володимир Кличко, вказують на те, що його можна перемогти. Якби я більше атакував Володимира, то переміг би. Я бажаю перемоги Олександру Повєткіну і буду вболівати за нього!»

Як повідомляв УНІАН, титульний бій Кличко-Повєткін відбудеться 5 жовтня в Москві в СКК «Олімпійський».

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