FARE готова запропонувати допомогу в боротьбі з неонацизмом в Україні

Міжнародна асоціація по боротьбі з расизмом і неонацизмом на спортивних аренах (FARE) виступила із заявою щодо ситуації, що склалася навколо матчу між збірними України і Сан -Марино.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця заява розміщена на офіційному сайті організації.

Зокрема у заяві йдеться: "Всі спостерігачі, що направляються організацією, є членами міжнародного пулу фахівців. У них є знання в футбольному середовищі, вони відправляються нейтральними і неупередженими по відношенню до будь-якої збірної. Нейтралітет є гарантованою і основною частиною системи. Викликають розчарування деякі з коментарів про співробітників і волонтерів FARE в Україні. Будь-які спроби залякати або заохочувати напад на членів нашої організації є помилковими і звертають на себе увагу міжнародних органів з прав людини. В якості подальших заходів до санкцій ФІФА виконавчий директор FARE буде звертатися до української федерації футболу з пропозицією своєї допомоги у боротьбі з такими питаннями в майбутньому".

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Як повідомляв УНІАН, за відомостями делегата організації, 6 вересня під час матчу відбіркового турніру ЧС- 2014 Україна - Сан-Марино (9:0) на стадіоні «Львів- Арена» мали місце прояви неонацизму, що виражалися у плакатах і жестах вболівальників, які підкидали руки у фашистському вітанні "Хайль, Гітлер!». Також, за даними організації, група вболівальників з 30 чоловік зустрічали улюлюканням, що імітує мавпячі крики, будь-які дії на полі натуралізованого бразильця, гравця збірної України Едмара Галовського.

Напередодні Дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) покарав українську команду за всі ці проступки штрафом і зобов'язав провести наступний матч відбору до ЧС-2014 проти збірної Польщі (11 жовтня, у Харкові) без глядачів.