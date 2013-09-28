УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Дніпро" - "Чорноморець"

Сьогодні у Дніпропетровську пройде центральний матч 11-го туру чемпіонату України з футболусеред команд Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" прийме одеський "Чорноморець".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому матчі зійдуться команди, які займають друге і третє місця у турнірній таблиці.

У нинішньому чемпіонаті обидві команди вдало стартували, набравши в 10 матчах по 23 очки. Це їм дозволило, зокрема, випередити донецький "Шахтар", який нині має 22 бали і займає четверте місце в таблиці. Лідирує на даний момент харківський "Металіст" - 26 балів.

Таким чином, команда, яка сьогодні програє, ризикує опуститися на четверте місце в таблиці. Адже донецький "Шахтар" проведе матч-дербі з "Металургом", який за останні 16 сезонів лише 2 рази відбирав очки у більш титулованих земляків, звівши ігри внічию. При цьому 30 матчів "Металург" програв. Враховуючи те, в якій складній турнірній ситуації нині опинився "Шахтар", передбачити йому перемогу нескладно.

Читайте також: "Чорноморець" і "Дніпро" виграли матчі Ліги Європи

Відносно матчу "Дніпро" - "Чорноморець", фаворитом гри вважається дніпропетровська команда. На ставках букмекерських контор перемога господарів оцінюється з коефіцієнтом 1,63 до , нічия - 3,8 до , перемога "Чорноморця" - 6,4 до 1.

УНІАН проведе онлайн -трансляцію гри "Дніпро" - "Чорноморець". Початок матчу о 19.30.