Збірна України зіграє матч з Польщею без глядачів

Дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) сьогодні прийняв рішення про те, що наступний відбірковий матч до ЧС-2014 проти команди Польщі збірна України проведе без глядачів.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Крім того, Федерація футболу України оштрафована на 45 тисяч швейцарських франків, а стадіон у Львові дискваліфікований на відбіркові матчі за участю національної збірної до 2018 року включно.

Причиною такого жорсткого покарання стало використання вболівальниками на Арені Львів піротехніки під час матчу проти Сан-Марино. Перш збірна України вже не раз була попереджена за подібні порушення.

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Як повідомляв УНІАН, раніше перший віце-президент ФФУ Сергій Стороженко зазначав, що максимальним покаранням за подібні вчинки може стати позбавлення команди трьох очок в турнірній таблиці відбору до чемпіонату світу.