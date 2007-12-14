УЄФА наполягає на своїй позиції щодо ТРЦ перед «Олімпійським»

УЄФА повторно підтверджує свою позицію про неможливість проведення фінального матчу Євро-2012 на національному спортивному комплексі «Олімпійський», якщо не буде демонтований торговий-розважальний комплекс «Троїцький» перед стадіоном.

Як повідомили УНІАН в інформ-службі ФФУ, про це йдеться в листі президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ директору ТОВ «Юджин» Олександру СУБІНУ.

«Просимо прийняти до уваги, що УЄФА не вважає себе спірною стороною, і ми тому не відповідатимемо на Ваш запит про інформацію. УЄФА є партнером Федерації футболу України, і тому ми люб`язно просимо Вас безпосередньо звертатися до неї з цього питання. Федерація футболу України офіційно проінформована про нашу позицію», - йдеться в листі.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС підкреслив, що УЄФА в своєму листі від 21 листопада підтвердила свою позицію щодо неможливості проведення на НСК «Олімпійський» матчів фіналу Євро-2012, якщо не буде демонтований ТРЦ «Троїцький» перед стадіоном.

У той же час, після прес-конференції Г.СУРКІСА представник засновників ТОВ "Юджин", керівник проекту будівництва ТРЦ "Троїцький" Сергій ОВЧИННИКОВ заявив, що "Юджин" налаштований на пошук компромісного рішення з органами влади стосовно проекту будівництва ТРЦ, при цьому розкритикував неконструктивну позицію в цьому питанні керівництва ФФУ.

"Григорій Михайлович (СУРКІС) сьогодні не навів жодного доказу. Всі ці заяви голова ФФУ з різними варіаціями робить кілька місяців підряд. При цьому ми чуємо виключно його трактування подій навколо "Троїцького", без будь-яких реальних підтверджень з боку УЄФА, окрім переведеного керівництвом ФФУ листування", - сказав С.ОВЧИННИКОВ.

23 листопада Федерація футболу України назвала безглуздими заяви компанії «Юджин» про відсутність вимоги УЄФА щодо необхідності демонтувати торговий-розважальний центр "Троїцький" перед Національним спортивним комплексом "Олімпійський" у Києві.