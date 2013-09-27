Володимир Кличко завжди хоче битися тільки з найкращими - тренер

Як заявив Бенкс в інтерв'ю британському журналу Boxing News, "Володимир завжди хоче битися тільки з найкращими, і з Повєткіним він битиметься саме тому, що Олександра називають найкращим, найсильнішим суперником, тому що в нього немає поразок".

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Говорячи про можливих майбутніх суперників Кличка, Бенкс припустив: "Можна просканувати дивізіон: повертається Чисора, і він виглядає добре. Хей і Ф’юрі – гарні суперники, Брайант Дженнігс теж. Кріс Арреола також повертається, а у Деонтея Вайлдера взагалі один з найкращих рекордів в історії суперважкого дивізіону в плані нокаутів. Володимир хоче битися зі всіма сильними".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Повєткін відбудеться 5 жовтня в Москві, в спорткомплексі "Олімпійський".

Читайте усі новини про бій Володимир Кличко – Олександр Повєткін завдяки прес-туру в Москву, який організовує ТМ "Хортиця".