В 1/8 фіналу Кубка України зіграють "Металіст" і "Карпати"

У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, за підсумками якого центральним стане протистояння харківського "Металіста" і львівських "Карпат".

Як передає кореспондент УНІАН, принципові суперники "Металіст" і "Карпати" часто останніми роками зустрічаються в Кубку України, і в більшості випадків перемога залишається за львів'янами. Хоча в чемпіонаті України набагато кращі результати демонструє харківський клуб.

У решті пар зустрічаються: "Чорноморець" (Одеса) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) "Шахтар" (Свердловськ) - "Динамо" (Київ), "Нива" (Тернопіль) - "Арсенал" (Київ), "Славутич" (Черкаси) - "Авангард" (Краматорськ), "Тернопіль" - "Ворскла" (Полтава), "Десна" (Чернігів) - "Металург" (Запоріжжя), МФК "Миколаїв" - "Шахтар" (Донецьк).

Матчі 1/8 фіналу Кубка України відбудуться 30 жовтня.