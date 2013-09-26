Михайличенка знову призначено спортивним директором ”Динамо”

23:00, 26 вересня 2013
Спорт
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Олексій Михайличенко призначений на посаду спортивного директора київського "Динамо" наказом президента українського футбольного клубу Ігоря Суркіса.

Олег Блохін, Олексій Михайличенко та Андрій Баль

Михайличенко раніше вже був спортивним директором ”Динамо”, але в липні нинішнього року перейшов на тренерську роботу. Тепер знову став спортивним директором, повідомляється на офіційному сайті динамівців.

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Помічниками Михайличенко стануть Андрій Баль і Юрій Роменський.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня тренерський штаб основної команди ФК "Динамо" був скорочений вдвічі: тепер обов'язки асистента головного тренера виконує Сергій Ребров, а з воротарями, як і раніше, працює Михайло Михайлов.

До цього у головного тренера "Динамо" Олега Блохіна було три помічники: А.Баль, О.Михайличенко і С.Ребров. Тренерами воротарів були М.Михайлов і Ю.Роменскій.

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