Михайличенка знову призначено спортивним директором ”Динамо”

Михайличенко раніше вже був спортивним директором ”Динамо”, але в липні нинішнього року перейшов на тренерську роботу. Тепер знову став спортивним директором, повідомляється на офіційному сайті динамівців.

На тему: Суркіс не гарантує, що не буде шукати заміну Блохіну

Помічниками Михайличенко стануть Андрій Баль і Юрій Роменський.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня тренерський штаб основної команди ФК "Динамо" був скорочений вдвічі: тепер обов'язки асистента головного тренера виконує Сергій Ребров, а з воротарями, як і раніше, працює Михайло Михайлов.

До цього у головного тренера "Динамо" Олега Блохіна було три помічники: А.Баль, О.Михайличенко і С.Ребров. Тренерами воротарів були М.Михайлов і Ю.Роменскій.