«Донбас» програв лідеру Східного дивізіону КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Донецьку була першою в домашній серії донецького клубу з чотирьох матчів.

Доля матчу була вирішена ще в першому періоді, коли протягом трьох хвилин - з 14-ї по 17-ту - астанинці закинули три шайби. У складі гостей відзначилися Джастін Бойд (дубль) і Федір Поліщук. А за 28 секунд до кінця періоду Євген Дадонов "розмочив" рахунок - 1:3.

У другому періоді гості знову збільшили свою перевагу до трьох шайб. Відзначився Максим Спиридонов. А в третьому - остаточний рахунок встановив Лукаш Кашпар - 2:4.

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Таким чином, після 9 ігор на рахунку єдиного українського клубу у найсильнішій лізі Європи 13 очок і команда балансує на межі потрапляння до вісімки найсильніших команд Західного дивізіону, які після закінчення регулярного чемпіонату продовжать боротьбу в плей-офф за титул чемпіона ліги - володаря Кубка Гагаріна.