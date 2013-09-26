Запорізький «Мотор» виграв матч гандбольної Ліги чемпіонів
Чоловічий гандбольний клуб «Мотор» (Запоріжжя) виграв матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у хорватської «Кроации» (Загреб) - 31:30.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч проходив у харківському Палаці спорту «Локомотив», так як запорізька арена «Юність» не відповідає нормам технічного регламенту Ліги чемпіонів ЄГФ.
Гра проходила у впертій боротьбі. Перший тайм запорожці виграли з перевагою «+3» - 18:15. А після перерви суперник швидко вирівняв рахунок, і до останньої хвилини доля матчу висіла на волосині. Тим не менш, вирішальний гол за 55 секунд до кінця гри забив «Мотор».
Нагадаємо, що в першому турі «Мотор» у Німеччині зіграв внічию з «Рейн-Некар Левен» - 31:31.
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Таким чином, в активі команди Сергія Бебешка три очки, і, як мінімум, до вечора суботи вона очолила турнірну таблицю групи А. Решта матчів у групі відбудуться у вихідні.