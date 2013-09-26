Спаринг-партнер Кличка розповів про роботу з чемпіоном світу

Український суперважкоатлет В’ячеслав Глазков розповів про спаринги з Володимиром Кличком, який готується до титульного бою з росіянином Олександром Повєткіним, і власний бій з поляком Томашем Адамеком, намічений на 16 листопада.

Про це повідомляє сайт Allboxing.ru.

Говорячи про тренування з Кличком-молодшим, Глазков зазначив: "Почуваюся чудово, спаринги проходять відмінно, отримав додаткову впевненість, оскільки провів хорошу тренувальну роботу з найсильнішим суперважкоатлетом. Безумовно, така робота піде на користь як мені, так, думаю, і Кличку. В австрійському Гоїнгу прекрасні умови для тренувань, чисте гірське повітря й тиша, нічого не відволікає від роботи. Я тут окрім іншого ще й напрацьовую загальнофізичну базу до свого майбутнього бою з Адамеком".

Власний майбутній поєдинок Глазков прокоментував так: "Звичайно ж, я радий бою з Адамеком! Час уже боксувати з топовими боксерами дивізіону. Адамек досвідчений, наполегливий боєць, для мене це буде хороша перевірка й великий досвід. А, виходячи з наших спільних спарингів, можу сказати, що поєдинок нудним не буде. Адамек може прийняти бій, може піти в розмін ударами".

Як повідомляв УНІАН, титульний бій Володимира Кличка і Олександра Повєткіна відбудеться 5 жовтня в Москві, в СКК "Олімпійський".

Читайте усі новини про бій Володимир Кличко – Олександр Повєткін завдяки прес-туру до Москви, який організовує ТМ "Хортиця"