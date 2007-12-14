Блохін підписав контракт з «Москвою»
Контракт розрахований на три роки
Український тренер Олег БЛОХІН очолив російський столичний футбольний клуб "Москва".
Як передає РІА «Новости»,контракт нового головного тренера "Москви" розрахований на три роки. Про це було оголошено журналістам сьогодні на прес-конференції.
За словами самого О.БЛОХІНА, кардинальних змін спочатку його керівництва командою не передбачається. "Перший збір в ОАЕ стане визначальним, - сказав екс-тренер збірної України. - Після нього ми побудуємо програму підготовки (до сезону). Поки що всі футболісти залишаються в клубі, нікого придбавати (поки що) не збираємося".
Водночас, український фахівець заявив про необхідність посилення ФК "Москва" у зв`язку з тим, що клуб в наступному сезоні гратиме в єврокубках. "Посилити треба 2-3 позиції, але при цьому придбавати гравців, які будуть на голову сильніше за своїх конкурентів, - зазначив О.БЛОХІН. - Разом з тим, селекція має бути тільки точковою (гравці придбаватимуться на конкретну позицію)".
У 2007 році "Москва" під керівництвом Леоніда СЛУЦЬКОГО посіла 4-е місце в чемпіонаті Росії, що є кращим досягненням клубу. Проте, ще до завершення чемпіонату керівництво клубу оголосило, що з російським фахівцем контракт продовжено не буде. Л.СЛУЦЬКИЙ в даний час очолив самарські "Крилья Совєтов".