Блохін підписав контракт з «Москвою»

Український тренер Олег БЛОХІН очолив російський столичний футбольний клуб "Москва".

Як передає РІА «Новости»,контракт нового головного тренера "Москви" розрахований на три роки. Про це було оголошено журналістам сьогодні на прес-конференції.

За словами самого О.БЛОХІНА, кардинальних змін спочатку його керівництва командою не передбачається. "Перший збір в ОАЕ стане визначальним, - сказав екс-тренер збірної України. - Після нього ми побудуємо програму підготовки (до сезону). Поки що всі футболісти залишаються в клубі, нікого придбавати (поки що) не збираємося".

Водночас, український фахівець заявив про необхідність посилення ФК "Москва" у зв`язку з тим, що клуб в наступному сезоні гратиме в єврокубках. "Посилити треба 2-3 позиції, але при цьому придбавати гравців, які будуть на голову сильніше за своїх конкурентів, - зазначив О.БЛОХІН. - Разом з тим, селекція має бути тільки точковою (гравці придбаватимуться на конкретну позицію)".

У 2007 році "Москва" під керівництвом Леоніда СЛУЦЬКОГО посіла 4-е місце в чемпіонаті Росії, що є кращим досягненням клубу. Проте, ще до завершення чемпіонату керівництво клубу оголосило, що з російським фахівцем контракт продовжено не буде. Л.СЛУЦЬКИЙ в даний час очолив самарські "Крилья Совєтов".