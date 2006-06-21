Українські фани на ЧС-2006 перемогли у фінальному матчі німців

Національну збірну України з футболу на Чемпіонаті світу в Німеччині підтримує близько 5 тис. українських вболівальників з усіх регіонів нашої країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, наших футболістів підтримує українська діаспора в Німеччині і чимало пересічних німців.

У Гамбурзі, під час матчу Україна – Саудівська Аравія, переважна більшість глядачів віддавала свої симпатії збірній України.

Як зазначає прес-служба ФФУ, українські вболівальники довели, що й самі непогано грають у футбол. Українці у запеклій боротьбі виявилися сильнішими серед дев’яти фан-збірних інших країн, а у фіналі перемогли господарів чемпіонату – німців.

“Тепер наші фани цілком справедливо на найближчі чотири роки можуть вважатися найсильнішими у світі”, - наголошує прес-служба ФФУ.