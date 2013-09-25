«Динамо» і «Металіст» виграли матчі Кубка України

Як повідомляє кореспондент УНІАН, харків`яни в гостях обіграли ПФК «Олександрію» - 4:1, а кияни вдома були сильнішими донецького «Металурга» - 3:2.

Харківський клуб не зміг в основний час обіграти більш ніж скромного суперника. На гол Дієго Соуза відповів точним ударом Андрій Запорожан. Але в додатковий час харків`яни за 30 хвилин забили три голи - відзначилися Володимир Гоменюк, Марко Девіч (з пенальті) і Дієго Соуза.

Кияни, хоч і виграли в основний час, але, як вже звикли вболівальники «Динамо» останнім часом, зробили це з великими труднощами. Рахунок відкрив точним ударом з пенальті Олег Гусєв, але на початку другого тайму Микола Морозюк зрівняв рахунок. Після цього Андрій Ярмоленко зробив дубль протягом 6-ти хвилин, але інтригу грі повернув точний удар Сергія Болбата. Тим не менше, «Динамо» втримало мінімальна перевага - 3:2.

На тему: "Чорноморець" і "Дніпро" пройшли в наступний раунд Кубка України

Також в наступний раунд вийшли «Авангард» з Краматорська (обіграв луганську «Зорю» - 3:1), «Тернопіль» (обіграв «Полтаву» - 4:3) і черкаський «Славутич» (обіграв сімферопольську «Таврію» - 3:1).

Як повідомляв УНІАН, раніше в 1 /8 фіналу турніру вийшли одеський «Чорноморець», дніпропетровський «Дніпро», київський «Арсенал», запорізький «Металург», «Шахтар» зі Свердловська, МФК «Миколаїв» і чернігівська «Десна».

Пізніше ввечері завершаться ще три матчі, а в четвер, 26 вересня, відбудеться остання 16-а гра цього етапу Кубка України.