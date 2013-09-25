"Чорноморець" і "Дніпро" пройшли в наступний раунд Кубка України
Одеський "Чорноморець" і дніпропетровське "Дніпро" завершили свої матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу. "Чорноморець" виграв у гостях у "Енергії" з Миколаєва - 4:0, а "Дніпро" - у чернівецької "Буковини" - 2:0.
Як передає кореспондент УНІАН, всього на даний момент завершилося сім матчів 1/16 фіналу турніру.
У складі одеситів голи забивали Еліс Бакай, Анатолій Діденко, Андрій Слінкін і Рінар Валєєв. А у дніпропетровців відзначилися Євгенй Селезньов і Євген Коноплянка.
Одним з найнепередбачуваніших матчів на цьому етапі турніру вважався поєдинок "Говерла" - "Арсенал". Проте, кияни, незважаючи на всі свої навколофутбольні проблеми, зуміли здобути в Ужгороді мінімальну перемогу - 0:1. Переможний гол забив Домінік Адійя.
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Також учасниками 1/8 фіналу на даний момент стали запорізький "Металург" (обіграв "Сталь" із Дніпродзержинська - 2:1), "Шахтар" із Свердловська (обіграв "Мир" із Горностаївки - 3:1), МФК "Миколаїв" (обіграв кіровогорадську "Зірку" - 2:1) і чернігівська "Десна" (обіграла "Гірник" із Кривого Рогу - 2:1).
Пізніше увечері завершаться ще вісім матчів 1/8 фіналу Кубка України, зокрема, ігри за участю донецького "Шахтаря", харківського "Металіста" і київського "Динамо". Ще одна гра цього етапу змагань пройде у четвер, 26 вересня.