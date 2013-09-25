Кличко переможе Повєткіна, але у нього будуть важкі моменти - тренер

Тренер перспективного американського суперважковика Деонтея Уайлдера Джей Діз вважає, що Володимир Кличко переможе Олександра Повєткіна, але у нього будуть важкі моменти.

Як повідомляє сайт boxingnews.com.ua, Діз сказав: "Кличко переможе, хоча у нього буде кілька важких моментів. Це буде чудовий бій, і я чекаю його з нетерпінням. (Тренер Кличка Джонатан) Бенкс чудово працює з Володимиром, він буде добре готовий. Я думаю, що Володимир переможе за очками десь 116:112".

Як повідомляв УНІАН, титульний бій Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в московському спорткомплексі "Олімпійський".

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