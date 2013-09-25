Олександр Усик підписав контракт з компанією Кличків К2

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії підписання взяли участь генеральний директор компанії Олександр Красюк і чемпіон світу в професійному боксі Віталій Кличко.

За словами Кличка, «ми всі давно знаємо і любимо Олександра. Він добився усього, чого тільки можна, в любительському боксі, і тепер вирішив перейти на професійний рівень. Ми цінуємо його вибір і упевнені, що він не розчарується у нашій компанії. Попереду у нього довгий шлях у професіоналах, і ми сподіваємося, що з часом він прийде до титульних боїв».

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У свою чергу, сам Усик зазначив: «Після завершення любительської кар'єри я побував у багатьох провідних промоутерських компаніях світу в Англії і США, але найкращу пропозицію мені зробила українська компанія К2, чому я дуже радий. Що стосується Америки, то туди я ще обов'язково доберуся - по чемпіонські пояси».

На церемонії було також оголошено про те, що перший бій Усика відбудеться 9 листопада. Ім'я суперника і місце проведення бою поки що не відомі.