Тарута призначив нового тренера ”Металурга”

Новим головним тренером футбольного клубу "Металург" (Донецьк) призначено Сергія ЯЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, С.ЯЩЕНКА призначено новим тренером згідно з рішенням президента клубу Сергія ТАРУТИ.

Довідка УНІАН. С.ЯЩЕНКО - 48 років. Як гравець він раніше виступав за ФК "Шахтар" (Донецьк) – у 1982-1996 рр. Як тренер працював у ФК "Шахтар (Донецьк), "Металург" (Донецьк), "Металург" (Запоріжжя).

Із квітня до грудня 2007 року С.ЯЩЕНКО виконував обов`язки старшого тренера дублюючого складу ФК "Металург" (Донецьк).