Валуєв знає, як Повєткіну перемогти Кличка

Таку думку висловив екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв, передає ІТАР-ТАРС.

Валуєв сказав, що чекає "цікавого, красивого бою", а також зазначив, що поки що рано говорити, що один з боксерів "однозначно переможе".

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На думку екс-чемпіона світу, один з плюсів росіянина в майбутньому бою "цілеспрямованість". "Треба йти до кінця, битися до останнього. Плюс бій відбувається в рідних стінах. Арсенал ударів, які є у Олександра, у разі прориву на більш зручну для нього, ближню дистанцію, достатньо, щоб здобути перемогу. Але це дуже нелегко зробити з таким досвідченим суперником, як Кличко", - додав Валуєв.

З боку Повєткіна "є надія, що будуть різні сюрпризи, яких Володимир може не очікувати", - сказав Валуєв. "Я їх не знаю, намагаюся не напружувати Сашу розпитуваннями", - пояснив він.

За словами Валуєва, у російського боксера "хороша підготовка, він присвячує їй увесь свій час".

Раніше Кличко заявив, що його в ціль в майбутнбому бою - перемога нокаутом. "А що ви очікували почути від Володимира? Або від Олександра? - відреагував Валуєв. - Агресивний вид бою від Кличка? Може бути, це стане сюрпризом, як щось незвичайне. Всі ж чекають від Кличка традиційної боротьби - трохи на відступі, вимотування, потім добивання. Як і завжди відбувалося ".

Нагадаємо, бій між Повєткіним і Кличком за титули за трьома престижними версіями пройде 5 жовтня в московському спорткомплексі "Олімпійський".