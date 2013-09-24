Іноземців пускатимуть у Білорусь за квитками на ЧС з хокею замість віз

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення міститься в постанові Ради міністрів Білорусі від 20 вересня, яке встановлює порядок продажу квитків на матчі чемпіонату в Мінську й пропуску іноземців через держкордон без віз.

Відповідно до документа, дирекція з проведення чемпіонату й підприємство «Тікетпро» повинні надавати Держприкордонкомітету Білорусі відомості про офіційних учасників чемпіонату, включених до офіційної акредитаційної системи чемпіонату Міжнародної федерації хокею, а також про номери проданих квитків або сертифікатів по мірі їх реалізації.

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«При в'їзді до республіки й виїзді іноземець зобов'язаний у пункті пропуску через держкордон пред'явити дійсний документ для виїзду за кордон, квиток, копію електронного квитка або сертифікат на матчі чемпіонату для їх перевірки. При цьому по одному квитку можливий лише одноразовий в'їзд без візи. Пред'явлення квитка, копії електронного квитка або сертифікату з обов'язковими реквізитами раніше пред'явлених квитків, копій електронних квитків або сертифікатів не є підставою для в'їзду іноземця до Білорусі без візи», - йдеться в документі.

Продаж квитків на чемпіонат почнеться 30 вересня й завершиться 25 травня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня спеціальним указом Президент Білорусі Олександр Лукашенко зобов'язав застрахувати збитки в разі скасування, бойкоту або перенесення термінів проведення ЧС із хокею 2014 року.

На початку вересня Європарламент випустив резолюцію, що стосується чемпіонату в Білорусі. У резолюції міститься заклик до Міжнародної федерації хокею переглянути своє рішення про проведення чемпіонату в Білорусі у зв'язку з тортурами політв'язнів, політичною ситуацією та репресіями в країні.

У 2009 році федерація ухвалила рішення провести чемпіонат світу 2014 року в Мінську. В травні нинішнього року це рішення було затверджено, незважаючи на заперечення правозахисників і європейських політиків.