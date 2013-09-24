ЗМІ: Луческу у Львові застосовував силу до дітей, які подавали м'ячі
Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу штовхав та силою забирав м’ячі у хлопчиків, які їх подавали на стадіоні «Україна» під час поєдинку 9 туру Прем'єр-ліги України
Про це програмі "Про Карпати" повідомили самі вихованці школи львівського клубу, інформує zik.ua.
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Наставник помаранчево-чорних переконаний, що діти затримували гру, чим допомогли львів’янам втримати сенсаційну перемогу - 3:2.
Однак, жодна з телевізійних камер чи камер-спостереження не зафіксувала цей епізод. Журналісти телевізійного журналу "Про Карпати" просять надіслати відео цього інциденту, якщо воно в когось є.
Нагадаємо, що тренер "Шахтаря" Мірча Луческу також відмовився після фінального свистка потиснути руку своєму львівському колезі Олександру Севідову, за що був оштрафований КДК ФФУ на 5 000 гривень.