Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав чемпіона світу за версією WBA з професійного боксу Юрія НУЖНЕНКА.

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться: «Ваша спортивна майстерність, витримка і сила духу викликають глибоку повагу. Ми сповнені почуттям національної гордості, що четвертий українець виграв почесний титул чемпіона світу серед професіоналів».

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що спортивні здобутки Ю.НУЖНЕНКА надихають молодь, спортсменів, тренерів та прихильників «цього мужнього виду спорту на нові звершення в ім’я рідної України».

Президент побажав спортсмену здоров’я, щастя і нових перемог.

*** Ю.НУЖНЕНКО здобув перемогу 9 грудня у місті Канни (Франція), вигравши 12-раундний бій із французьким боксером Фредерико КЛОЗЕ.