Суркіс не гарантує, що не буде шукати заміну Блохіну

Про це він сказав у коментарі програмі "Профутбол", пише Сhampion.

На тему: ЗМІ: У «Динамо» задумалися про заміну Блохіна

Але власник клубу не виключив, що буде шукати нового тренера у разі негативних результатів команди.

"Я не можу дати гарантії, що не буду проводити зустрічів з тренерами. Мені потрібен результат, і Блохін це добре розуміє. Але я довіряю Блохіну, і думаю, що в Олега Володимировича все вийде, - розповів Сурікс.

Також Суркіс сказав, що він звільняв Михайличенка, Баля і Роменського і це було колегіальне рішення тренерів.

"Самі тренери зібралися і прийняли таке рішення. Я нікого не звільняв. І Михайличенко, і Баль, і Роменський залишаються в "Динамо" працювати за контрактами. У нас є "дубль", "Динамо-2", команда U-19 і ДЮСШ, - сказав Суркіс.

Нагадаємо, у п'ятницю в ЗМІ з'явилася інформація про те, що після поразок київського "Динамо" в матчах проти харківського "Металіста" (0:3) і бельгійського "Генка" (0:1) головному тренеру команди Олегу Блохіну загрожує відставка. Однак поки що головного тренера киян керівництво клубу змінювати не планує.

Однак після поразки від бельгійців Блохіну висунули ультиматум, що ще одна втрата очок у найближчих матчах, чи то в чемпіонаті України або в Лізі Європи, вона стане для нього останньою на посаді головного тренера