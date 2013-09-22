Євробаскет-2013 виграла збірна Франції

Чоловіча збірна Франції з баскетболу стала переможцем чемпіонату Європи-2013 у Словенії.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фінальному матчі французи виявились набагато сильнішими за команду Литви - 80:66.

Вирішальною у фінальному матчі стала друга 10-хвилинка, яку французи виграли з перевагою у 19 очок – 31:12. Перша й третя чверті проходили у приблизно рівній боротьбі - 22:19 на користь литовців й 18:16 на користь французів, відповідно. А четверта 10-хвилинка залишилася за литовцями - 16:12.

Кращим гравцем у складі пернеможців в цьому матчі став Ніколас Батум, який набрав 17 балів.

Раніше сьогодні у матчі за третє місце й бронзові медалі збірна Іспанії розтрощила команду Хорватії – 92:66.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2013 став найуспішнішим в історії збірної України, яка посіла 6-е місце й вперше в історії отримала путівку на чемпіонат світу.

Наступний Євробаскет відбудеться у 6-ти містах України восени 2015 року.