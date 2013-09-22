Динамо мінімально обіграло Карпати

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Києві була критично важливою для тренера "Динамо" Олега Блохіна, який зараз перебуває на межі відставки з команди.

При незаперечній перевазі киян впродовж усього матчу, єдиний гол на 85-й хвилині забив Браун Ідейє. В іншому матчі вечірньої програми одеський "Чорноморець" обіграв луганську "Зорю" - 3:1.

Голи забили Франка Джа Джеджу (дубль) і Сито Рієра - у одеситів, а також Яннік Болі - у луганчан. Таким чином, після 10 турів Прем'єр-ліги в турнірній таблиці лідирує харківський "Металіст" - 26 очок. У "Дніпра" і "Чорноморця" - по 23, "Шахтаря" - 22, київського "Динамо" - 17.