Одеський Чорноморець обіграв луганську Зорю

Сьогодні Чорноморець виразно обіграв луганську Зорю за підтримки 18 тисяч вболівальників на стадіоні.

У матчі голи забили: 1:0 - Джа Джедже (8), 2:0 - Рієра (26), 3:0 - Джа Джедже (55), 3:1 - Болі (67) Одеський Чорноморець виступав у такому складі: Безотосний, Рієра (де Матос 69), Кутас (Зубейко 20), Антонов, Сантана, Фонтанелло, Джа Джедже, Самодін (Бобко 63), Гай, Ковальчук, Бергер, а луганська Зоря: Постранський, Хомченовський, Грицай, Білий (Петряк 85), Ігнатьєвич, Ярмаш, Вернидуб, Шунич, Ліпартія (Худзік 64), Даніло (Боли 60), Каменюка Впродовж матчу попередження отримали: Рієра (33), Антонов (39), Бергер (54).

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