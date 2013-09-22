Словенія передала естафету Євробаскету Україні

На головній баскетбольній арені Євробаскету-2013 у Любляні (Словенія) відбулася урочиста церемонія передачі естафети турніру від Словенії - Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося в перерві матчу за третє місце Євробаскету-2013, який завершується сьогодні.

Церемонія пройшла за участю генсека Європейського відділу Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА-Європа), Каміла Новака, віце-прем'єр-міністра України, секретаря Координаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євробаскету-2015 Олександра Вілкула, посла турніру Євробаскет-2013 Радослава Нестерович і президента Федерації баскетболу України Олександра Волкова.

Спочатку на арену винесли м'яч, брендований логотипами чемпіонатів "Євробаскет-2013" і "Євробаскет-2015" і прозорий куб. На м'ячі поставили свої автографи Радослав Нестерович, Каміл Новак, Олександр Волков та Олександр Вілкул, який підняв м'яч над головою на честь прийняття естафети турніру, а потім опустив його в прозорий куб, де він буде зберігатися до 2015 року.

Церемонія завершилася фразою Вілкула: "Welcome to Ukraine!"

Як повідомляв УНІАН, наступний Євробаскет пройде восени 2015 в Україні.