"Дніпро" обіграв "Металург" у матчі чемпіонату України
18:41, 22 вересня 2013Спорт
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Футболісти "Дніпра" (Дніпропетровськ) обіграли "Металург" (Запоріжжя) в матчі 10-го туру чемпіонату України.
"Металург" програв "Дніпру"
Зустріч, що пройшла в неділю в Запоріжжі, завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей. За "Дніпро" забивали Нікола Калініч (9-та хвилина, 33) і Роман Зозуля (75). У складі "Запоріжжя" відзначилися Юрій Штурко (1) та Андрій Сахневич (45), повідомляє РІА Новости.
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"Дніпро" займає друге місце в прем'єр-лізі, "Металург" - передостаннє.
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