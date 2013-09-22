"Дніпро" обіграв "Металург" у матчі чемпіонату України

Зустріч, що пройшла в неділю в Запоріжжі, завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей. За "Дніпро" забивали Нікола Калініч (9-та хвилина, 33) і Роман Зозуля (75). У складі "Запоріжжя" відзначилися Юрій Штурко (1) та Андрій Сахневич (45), повідомляє РІА Новости.

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"Дніпро" займає друге місце в прем'єр-лізі, "Металург" - передостаннє.