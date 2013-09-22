У Любляні презентовано логотип Євробаскету-2015

У Любляні (Словенія) відбулася презентація нового логотипу Євробаскету-2015, який пройде в Україні. Презентація відбулася в останній день Євробаскету-2013 на "Арена-Стожице", де сьогодні ввечері пройде фінальний матч поточного турніру.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у презентації взяли участь в.о. президента ФІБА-Європа Сіріель Куманс, генсек ФІБА-Європа Каміл Новак, віце-прем'єр міністр України Олександр Вілкул, президент Федерації баскетболу України Олександр Волков та Директор Місцевого організаційного комітету Євробаскету-2015 Маркіян Лубківський.

Зокрема, Олександр Вілкул зазначив: "Євробаскет-2013 в Словенії добігає кінця і він пройшов на відмінному організаційному рівні. Крім того, нам він запам'ятається тим, що збірна України посіла шосте місце - відмінне досягнення. Попереду-Євробаскет-2015 і ми постараємося його провести на найвищому рівні, показати в черговий раз Європі і всьому світові своє гостіпреімство і вміння організовувати найскладніші знакові заходи.