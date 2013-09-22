Євробаскет-2013 у Словенії подарував багато нових команд-лідерів

Чемпіонат Європи з баскетболу-2013 в Словенії став багатим на відкриття як нових гравців-зірок, так і команд в цілому, а також був відмінно організований і став дуже успішним з точки зору кількості проданих квитків.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на підсумковій прес-конференції в Любляні, присвяченій проведенню Євробаскету-2013 заявив в.о. президента Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА-Європа) Сіріель Куманс.

Зокрема, Команс зазначив: "Турнір прекрасно організований, тому що Словенія відмінний організатор. Вони прекрасно працюють і ФІБА-Європа дуже задоволена. Словенська публіка фантастична, як на арені так і за її межами. Матчі нерідко проходили з аншлагом. Всього було продано 180 тис. квитків, а прибуток від турніру приблизно дорівнює 10 млн. євро. Але, найбільше вразив на цьому турнірі ігровий аспект. Є дуже багато ще вчора маленьких за баскетбольним мірками країн, які виявилися не такими вже маленькими. Настав час коли в баскетболі є багато країн, що розвиваються семимильними кроками. У них відмінні молоді гравці. Ці колись маленькі країни, тепер можуть грати на рівних з грандами і я цим дуже задоволений.

У свою чергу, генсек ФІБА-Європа Каміл Новак, зазначив: "Цього року багато сюрпризів і на азіатському чемпіонаті і на американському. Багато команд країн, які ми звикли вважати лідерами світового баскетболу, що не кваліфікувалися на чемпіонат світу -2014. У Європі це, наприклад, Греція, Росія та Італія. Думаю, у баскетболі настав час переоцінки цінностей. І це добре, тому що це змушує рухатися баскетбол вперед. Насамперед, ті команди, які зазнали фіаско в цьому році".

Як повідомляв УНІАН, однією з сенсацій цьогорічного турніру стала збірна України, що посіла підсумкове 6-е місце. Раніше найвищим успіхом нашої збірної було 13-е місце.

Сьогодні відбудуться ще матч за третє місце між збірними Хорватії та Іспанії, а також фінал Євробаскету-2013 Франція - Литва.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2013 проходить в Словенії з 4 по 22 вересня.