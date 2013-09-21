Збірна України посіла шосте місце на Євробаскеті

Чоловіча збірна України з баскетболу програла свій останній матч чемпіонату Європи, поступившись у боротьбі за 5-6 місця господарям турніру зі Словенії з рахунком 63:69.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Любляні проходила у нервовій й приблизно рівній боротьбі.

Обидві команди до сьогоднішнього дня вирішили свої головні завдання - завоювати путівку на чемпіонат світу-2014, котрий вівдбудеться в Іспанії. Туди, згідно регламенту Міжнародної федерації баскетболу, від Європи потрапляють сім команд, продемонструвавших найкращі результати на континентальному турнірі.

В останній для обох команд грі на Євробаскеті-2013 українці напрочуд вдало стартували вигравши першу чверть "+7" - 23:16. Однак, відповідь словенців у другому періоді була більш ніж вражаючою - 13:24. А в третьому періоді вони ще більше розвинули свій успіх - 8:14. У кінцівці українці намагалися наздогнати суперника й навіть скоротили загальний рахунок до "-5" (59:64). Тим не менш, господаря "Стожице-Арени" в Любляні зуміли довести гру до перемоги.

Кращими гравцями у складі збірної України в цьому матчі стали Ігор Зайцев та Пух Джеттер, які набрали по 12 очок.

Таким чином, збірна України посіла 6-те місце, показавши найкращий результат у своїй історії. Також команда вперше отримала путівку на чемпіонат світу. Окрім того, вже остаточно відомо, що вона візьме участь у трьох чемпіонатах поспіль. Окрім Євробаскета-2013 та ЧС-2014, це буде Євробаскет-2015, котрий відбудеться в Україні. Наша збірна отримає путівку на цей турнір автоматично, на правах господаря турніру. До того ж, на Євробаскеті-2015 будуть розігруватися путівки на Олімпіаду-2016, котра може стати четвертим поспіль ТОР-турніром для збірної України.

Раніше сьогодні, в матчі за 7-8 місця, збірна Словенії виграла у команди Італії й завоювала останню сьому путівку на світову першість - 76:64.

Завтра, в неділю, 22 вересня, у грі за третє місце зіграють команди Іспанії та Хорватії, а у фіналі - Франції та Литви.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2013 у Словенії проходить з 4 по 22 вересня.