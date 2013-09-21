"Шахтар" і "Металіст" виграли матчі Прем`єр-ліги

Донецький «Шахтар» и харківський «Металіст» виграли сьогодні з великим рахунком свої матчі у рамках 10-го туру української футбольної Прем`єр-ліги.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гірняки на своєму полі разтрощили полтавську «Ворсклу» - 3:0, а «Металіст» на виїзді виявився сильнішим за сімферопільську «Таврію» - 0:3.

Донецький «Шахтар» після трьох невдалих ігор поспіль (1 очко з 9 можливих) виходив на поле свого стадіону «Донбас-Арена» на емоційному підйомі після перемоги в матчі Ліги чемпіонів над іспанським «Реал Сосьєдадом». Гірняки провели відмінний матч, в якому голи забивали Факундно Феррейра, Томаш Хюбшман й Фернандо.

У свою чергу, харківський «Металіст», який лідирує у турнірній таблиці першості, з таким самим рахунком обіграв «Таврію». Голи у складі харків`ян на рахунку Марко Девіча (дубль) та Хосе Соси.

В інших матчах 10-го туру, які завершилися до вечору суботи, ужгородська «Говерла» на своєму полі обіграла київський «Арсенал» (2:0), «Севастополь» обіграв донецький «Металург» (4:2), а луцька «Волинь» була сильніша за маріупільский «Іллічівець» - 1:0.

В неділю, 22 вересня, відбудуться ще три матчі Прем`єр-ліги. Зокрема, за участю дніпропетровського «Дніпра» та київського «Динамо».