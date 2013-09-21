Повєткін більш небезпечний, ніж Хей - тренер Кличка

Тренер українського боксера Володимира Кличка Джеймс Алі Башир розповів про підготовку Кличка-молодшого до бою з росіянином Олександром Повєткіним й дав свій прогноз на результат бою, повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків.

Зокрема, Башар відзначив: "Розробкою стратегії ми займаємося утрьох - Володимир, Джонатан Бенкс та я. Ми разом вирішуємо, яким чином Володимир буде бити чергового суперника. Повєткін на профі-рингу ще не програвав, до того ж він олімпійський чемпіон, тому до вибору тактики ми підходимо серйозно. У той же час, ми впевнені у нашій тактиці і в тому, що атаки Володимири зламають Повєткіна. Під час бою ви побачите, чому Володимир так довго домінує у суперважкій вазі".

Однак, тренер з острахом ставиться до росіянина: "Повєткіна не можна ігнорувати, але він забагато пропускає. Проте, я вважаю, що росіянин буде більш небезпечним суперником для Володимира, аніж, наприклад, Хей, тому що він буде йти уперед й буде більше ризикувати".

Разом з тим, щодо результату бою тренер налаштований оптимістично. "Повєткін знає, що він повинен постійно йти вперед, тому що Володимир буде бити його своїм джебом. Він намагатиметься вийти на середню дистанцію, де його шанси збільшаться, але там його чекатиме права рука Володимира. Як результат, Повєткін отримає неймовірне побиття, а бій завершиться у сьомому-восьмому раунді".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Повєткін відбудется 5 жовтня у Москві в СКК "Олімпійський".

Читайте усі новини про бій Володимира Кличка з Олександром Повєткіним в УНІАН завдяки прес-туру, який організувала ТМ "Хортиця".