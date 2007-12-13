У Челсі новий старий тренер

Ізраїльтянин Аврам Грант, який з 20 вересня цього року виконував обов`язки головного тренера "Челсі", уклав повноцінний контракт з лондонським клубом. Договір 52-річного фахівця розрахований на чотири роки, а їх фінансові подробиці не розголошуються, повідомляє Reuters.

Грант змінив на посаді головного тренера "Челсі" Жозе Моурінью, звільненого 19 вересня після серії невдалих матчів команди в чемпіонаті Англії. Вважалося, що ізраїльтянин очолюватиме тренерський штаб, доки керівництво не домовиться з якимось іменитим наставником, але Грантові вдалося за короткий час добитися значного прогресу в грі "Челсі".

Під керівництвом ізраїльтянина лондонці піднялися на третє місце в турнірній таблиці і відстають від лідера - "Арсеналу" - на три очки. Найближчої неділі 16 грудня "Челсі" зіграє з "Арсеналом" на його полі і в разі перемоги наздожене конкурента в боротьбі за чемпіонський титул.

У груповому турнірі Ліги чемпіонів "Челсі" посів перше місце в групі В і вийшов до 1/8 фіналу, а в Кубку англійської ліги дійшов до 1/4 фіналу.

Лента.ру