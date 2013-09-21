"Динамо" офіційно підтвердило зміни в тренерському штабі

"Обов'язки асистента головного тренера виконуватиме Сергій Ребров. З воротарями, як і раніше, працюватиме Михайло Михайлов", - йдеться в повідомленні.

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"Про інші зміни в тренерському штабі команди, а також про те, які функції в структурі клубу надалі виконуватимуть Олексій Михайличенко, Андрій Баль та Юрій Роменський буде повідомлено пізніше", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, наставник клубу Олег Блохін поки залишається в команді. Раніше в п'ятницю в ЗМІ з'явилася інформація про те, що після поразок київського "Динамо" в матчах проти харківського "Металіста" (0:3) і бельгійського "Генка" (0:1) головному тренеру команди Олегу Блохіну загрожує відставка.

Після поразки від бельгійців Блохіну висунули ультиматум, що ще одна втрата очок у найближчих матчах, чи то в чемпіонаті України або в Лізі Європи, вона стане для нього останньою на посаді головного тренера