УЄФА призупинив виплати призових донецькому Металургу

Санкції застосовані до "Астри" (Румунія), "Металурга" (Донецьк, Україна), "Хайдука" (Хорватія), " Зрінськи" (Боснія і Герцеговина), "Сконто" (Латвія) і "Трабзонспору" (Туреччина), повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Рішення було прийнято відповідно до правил фінансового "фейр-плей" на 2012 рік , згідно з якими учасники єврокубкових турнірів повинні були до 30 червня 2013 року надати дані про будь-які прострочених фінансові зобов'язання.

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Виплати призових будуть заморожені доти, поки клуби не розрахуються за своїми зобов'язаннями, або до відповідного рішення арбітражної палати ІФКК.

Також слідча палата попросила 25 інших клубів надати додаткову інформацію та пильно стежитиме за ситуацією в найближчі тижні. 31 клуб повинен до 30 вересня надати свіжі дані про поточний стан справ з простроченими зобов'язаннями.