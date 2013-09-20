Футбольні експерти пропонують скоротити Прем`єр-Лігу до 12 команд

Як передає кореспондент УНІАН, до такої думки дійшли футбольні експерти, які взяли участь у засіданні круглого столу про актуальні проблеми й перспективи розвитку футболу в Україні «FOOTBALL IS LIFE» сьогодні в Києві.

Учасники заходу розглянули декілька гострих проблем, в тому числі особливу увагу було приділено проблемі впровадження фінансового феєр-плей в Україні.

Розглянувши перелік вимог з боку ФІФА, зокрема, про те, що команди мають право витрачати тільки ту кількість грошей, яку вони заробили, а також прозорість фінансової звітності українських команд, експерти дійшли думки, що для виконання цього переліку Україні знадобиться щонайменше 20 років.

“Платіні ніколи не понизить планку і не дасть жодних послаблень для України. Це імідж УЄФА. УЄФА не буде підлаштовуватися під Україну”, - таку категоричну заяву зробив президент Професійної футбольної ліги України Мілетій Бальчос.

Це означає, що українські команди повинні якнайшвидше знайти шляхи, аби відповідати всім вимогам УЕФА.

Однією з головних тез обговорення також стало можливе скорочення Прем`єр-Ліги до 12 команд. Цей сценарій досить серйозно розглядається в футбольних експертних колах і багатьом здається вкрай привабливим. Наразі відомий телеведучий Віктор Леоненко впевнений, що деякі клуби не можуть себе утримувати і демонструють гру, не варту Прем`єр-Ліги та їх вболівальників. «Навіщо їх тримати в прем`єр-лізі», - дивується експерт.

Такої ж думки дотримується Олександр Гливинский, прес-аташе української збірної. "Я вважаю, що це доволі цікава ідея, яка повинна підвищити конкуренцію чемпіонатів, оскільки були б відрізані ті команди, які постійно борються за виживання. І однозначно, що стала б більша кількість цікавих матчів та, відповідно, зменшилось би кількість прохідних матчів с аутсайдерами. Раніше я вважав, що 17-18 клубів – це показник солідності ліги, але якщо на даний момент ми маємо ситуацію, в якій у нас є клуби, які ледь-ледь виживають, то, я вважаю, що зараз консерватизм треба подолати", - зазначив експерт.