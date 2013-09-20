Збірна України з баскетболу потрапила на чемпіонат світу

Чоловіча збірна України з баскетболу виграла матч плей-офф Євробаскета за 5-8-е місця у збірної Італії - 66:58, гарантувавши собі місце серед учасників чемпіонату світу-2014, який відбудеться в Іспанії.

Як передає кореспондент УНІАН, за регламентом Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) на чемпіонат світу класифікуються 6 команд від Європи плюс збірна Іспанія, на правах країни-організатора світової першості.

Матч Україна - Італія вийшов надзвичайно напруженим і все вирішилося лише в кінцівці гри.

Перші три чверті проходили в рівній боротьбі, а мінімальна перевага по черзі переходила від однієї команди до іншої. В результаті, перед завершальною 10-хвилинкою українці вигравали "+3" - 51:48.

Але, на початку четвертої чверті підопічні Майка Фрателло зуміли здійснити спурт 8:0, довівши свою перевагу до 11 балів. Надалі команда прагнула утримати свою перевагу і, хоча і насилу, зуміла її відстояти.

Кращим гравцем у складі збірної України став натуралізований американець Пух Джеттер, який набрав 20 очок.

Таким чином, у суботу, 21 вересня, збірна України проведе останню гру на цьому турнірі, в якій боротиметься за 5-6 місця з господарями Євробаскета - командою Словенії.

У свою чергу, збірні Італії та Сербії розіграють 7-8-е місця і останню путівку на чемпіонат світу. Це стало можливим після того, як збірна Іспанії вийшла у півфінал змагань.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет в Словенії проходить з 4 по 22 вересня.