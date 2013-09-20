УЄФА затвердив Київ і Донецьк кандидатами на прийом матчів Євро-2020

Серед 39 міст-кандидатів на Євро-2020 є два українські - Київ і Донецьк.

Київ претендує на фінальний пул (півфінали та фінал), а Донецьк хоче отримати один зі стандартних пакетів (три матчі групового турніру та матч 1/8 чи 1/4 фіналу). Крім України, більше одного міста заявили тільки Італія, Польща, Португалія та Іспанія, повідомляє ТСН-Проспорт з посиланням на сайт УЄФА.

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Конкурентами українських міст є претенденти з 31 країни: Англія (Лондон), Азербайджан (Баку), Вірменія (Єреван), Білорусь (Мінськ), Бельгія (Брюссель), Болгарія (Софія), Македонія (Скоп'є), Угорщина (Будапешт), Німеччина (Мюнхен), Греція (Афіни), Данія (Копенгаген), Ізраїль (Єрусалим), Ірландія (Дублін), Іспанія (Мадрид, Барселона, Більбао, Валенсія), Італія (Рим, Мілан), Казахстан (Астана), Нідерланди (Амстердам), Польща (Варшава, Хожув), Португалія (Лісабон, Порту), Росія (Санкт-Петербург), Румунія (Бухарест), Сербія (Белград), Туреччина (Стамбул), Україна (Київ, Донецьк), Уельс (Кардіфф), Фінляндія (Гельсінкі), Франція (Ліон), Хорватія (Загреб), Чехія (Прага), Швейцарія (Базель), Швеція (Сольна) і Шотландія (Глазго).

"Ми пишаємося таким високим інтересом до заявочного процесу. На проведення матчів Євро-2020 претендує більш, ніж половина наших національних асоціацій. Цей фінальний турнір стане грандіозним футбольним святом континентального масштабу. Ювілейний розіграш на честь 60-річчя чемпіонату буде справді особливим", - переконаний Мішель Платіні.

Зазначимо, що кандидати мають право внести поправки до первинного вибору міст, але остаточна заявка має бути подана не пізніше 25 квітня 2014 року. Остаточний перелік міст-господарів Євро-2020 буде затверджено 25 вересня 2014, причому одна країна буде представлена максимум одним містом.