ЗМІ: Блохіну висунули ультиматум

Головний тренер київського "Динамо" Олег Блохін скоро шукатиме нову роботу, повідомляє "Чемпіон", посилаючись на джерело в столичному клубі.

Конкретний намір Ігора Суркіса позбутися Блохіна з’явився після розгрому киян у Харкові, а поразка від "Генка" додала впевненості, що потрібно вносити зміни в тренерський штаб.

Окрім того на Суркісів тиснуть нові спонсори клубу, які вимагають звільнити Блохіна.

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За інформацією джерела, Суркіс особисто сам не хоче звільняти Блохіна і чекає поки тренер подасть у відставку. Після гри ж з "Генком" Блохіну натякнули, що ще одна втрата очок в найближчих матчах, чи то в чемпіонаті України, чи то в Лізі Європи, стане для нього останньою на посаді головного тренера.

Нині Суркіс взяв час на пошуки заміни Блохіну. Інвестори команди хочуть бачити біля керма "Динамо" іноземного тренера. У зв`яку цим в ЗМІ називалися прізвища Магата і Шаафа.

Серед кандидатур на посаду тренера "Динамо" називається і наставник "Чорноморця" Роман Григорчук. Згідно контракту тренера, він може залишити одеський клуб у будь-який момент за відступні в 1 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, футболісти київського "Динамо" програли матч першого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА бельгійському "Генку" з рахунком 0:1.