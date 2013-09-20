Україну можуть позбавити очок у турнірній таблиці відбору на ЧС з футболу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час «круглого столу» Football is life віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко.

Зокрема, Стороженко повідомив, що 11 вересня ФФУ одержала лист від ФІФА, в якому йдеться, що на матчі Україна - Сан-Марино були присутні представники контролюючого органу FARE, які зафіксували численні порушення з боку українських фанатів. Зокрема, під час гри представником FARE було помічено банери із зображенням логотипу дивізії «СС-Галичина», а також розтяжки з цифрою 88, що означає фашистське вітання «хайль, Гітлер». Також фанатів було підмічено в расистських образах на адресу гравця збірної України Едмара (бразилець, що натуралізується, - УНІАН) і численних підкиданнях руки в нацистському вітанні.

Все це, за словами Стороженка, може призвести до максимального покарання у вигляді позбавлення команди трьох очок, проведення наступного матчу без глядачів і великого грошового штрафу.

Варто зазначив, що у ФФУ не знали про приїзд інспектора FARE на цей матч.

Разом з тим, наголосив Стороженко, на даний момент справа щойно розглядається, і можливі рішення будуть ухвалені пізніше. На даний момент ФФУ прийняла рішення почати продаж квитків на найближчу гру відбору до ЧС-2014 проти збірної Польщі, яка відбудеться в жовтні в Харкові. Стороженко зазначив, що на гру подано заявок на більш як 240 тисяч квитків, що в багато разів перевищує місткість стадіону в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Сан-Марино відбувся 6 вересня в Львові і завершився з рахунком 9:0 на користь української команди.