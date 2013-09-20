Олег Блохін знає, як вивести "Динамо" з кризи (відео)

Головний тренер київського "Динамо" Олег Блохін знає, як вивести команду з ігрової кризи. Про це він заявив на прес-конференції після поразки від "Генка" в матчі першого туру Ліги Європи, передає ТСН.

"Всі претензії до "Динамо" по ділу, я це приймаю. І я бачу вихід. Але що мені зараз робити? Виправдовуватися?

Я вірю, що ця команда буде грати. Є проблеми, але я розумію, що відбувається, бачу всі труднощі, але обіцянки, що треба чекати, всім набридли - це зрозуміло. Я за своє життя теж програвав. І як гравець , і як тренер. У тому числі, у збірній. Статистику я знаю.

Що стосується бельгійського середняка... Якщо не забиваєш голи в вірних ситуаціях, то можна програти будь-якому середняку. Хоча, "Генк" - хороший середняк, ця команда може кілька разів якісно пробити по воротах.

На тему: Блохін: мені нема чим дорікнути команді

Я розумію, що працюю в київському "Динамо". Це рідна для мене команда. Мені ці результати абсолютно неприємні. І мені, і гравцям, і президенту клубу, і вболівальникам. Нікому таке не може бути приємно. Мене можете хоч стратити, хоч з 9-го поверху викинути, але я прекрасно розумію, де перебуваю і що роблю! Вихід має бути, не може бути іншого! Просто потрібен результат. Був би він сьогодні, і все було б інакше. Хай би був поки результат без гри, без зіграності - "засунули" б якийсь м'яч, і було б легше.

Повторюся, є колосальний тиск на всіх в команді. І президенту клубу теж не солодко: зробити такі трансфери, а команда не грає.

Як бачите, кажу правду, не уникаю відповіді. А те, що сумно - бачу, нікому зараз не може бути весело", - сказав Олег Володимирович.

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