Блохін: мені нема чим дорікнути команді

"Сьогодні претензій до гравців у мене немає. Я думаю, просто немає везіння - стільки моментів ніяк не можемо довести до кінця. Але одну контратаку ми пропускаємо, що було в другому таймі", - підкреслив Блохін, повідомляє Террикон.

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За його словами, результат матчу не відповідає грі.

"Рахунок на табло, але рахунок не по грі. Але ще раз повторю - команда билася, старалася. Не можемо забити. Напевно, потрібно працювати більше над цим", - сказав тренер.

Крім того Блохін визнав справедливість свисту вболівальників на адресу його команди.

"Звичайно, дуже нервово. Я розумію, що результату немає, тому трибуни свистять. Але це не сприяє. У деяких моментах граємо дуже нервово, команда поспішає. Ми можемо тільки вибачитися перед уболівальниками", - резюмував Блохін.

Як повідомляв УНІАН в стартовому матчі групи Ліги Європи "Динамо" програло бельгійському "Генку" з рахунком 0:1.