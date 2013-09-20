Збірна України програла Хорватії у чвертьфіналі Євробаскету

Початок гри вдався нашим хлопцям. До середини першої чверті Україна вийшла вперед на 7 очок, але поступово хорвати знайшли в собі сили наздогнати і перегнати суперника. У результаті перша чверть закінчилася внічию, пише СПОРТ bigmir)net.

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У другій чверті Україна знову вийшла вперед, але останній успіх хлопців завершився на рахунку 28:25. Після цього Хорватія організувала ривок у 14 безмовних очок і з цього моменту домінувала у грі. У підсумку саме програна друга чверть стала причиною підсумкового поразки.

Надалі Хорватія не підпускала Україну до себе навіть на гарматний постріл і впевнено довела гру до перемоги. Тепер нашим хлопцям потрібно битися за 5-6 місце.

Кращими у складі нашої команди стали Юджин Джетер (19 очок, 6 підбирань і 6 передач) і В'ячеслав Кравцов (15 очок і 4 підбирання).

Наступну гру наша збірна проведе у п'ятницю, 20 вересня, проти команди, що програла з пари Литва / Італія.

Україна - Хорватія - 72:84 (22:22 13:29 26:19 11:14)